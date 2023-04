Barracão desaba e deixa uma pessoa ferida em Jardim Alegre

Da Redação

O acidente de trabalho foi na Rua Curitiba esquina com a Av. Matos Leão

Um trabalhador ficou ferido após a estrutura de um barracão de madeira, que estava sendo desmanchado desabar, em Jardim Alegre, no Centro Norte do Paraná.

O acidente de trabalho foi na Rua Curitiba esquina com a Av. Matos Leão.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta das 9h45.

De acordo com as informações de pessoas que trabalhavam no local, no momento do desabamento um pedaço de madeira atingiu a cabeça do trabalhador.

Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado com ferimentos leves ao Hospital Municipal de Jardim Alegre, onde ficou em observação médica.

