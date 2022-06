Barracão de igreja em Kaloré é arrombado e furtado

Da Redação

Na madrugada deste sábado (11), no bairro Uru, em Kaloré, ladrões arrombaram um barracão de uma igreja e furtaram objetos e alimentos, um dia antes da realização de uma festa da comunidade que está marcada para ser realizada neste domingo (12).

De acordo com os organizadores do evento, a festa estava sendo preparada no barracão. Diversos alimentos, como arroz, bacon e 42 frangos foram levados. Ainda, um botijão de gás, ferramentas e uma máquina de chopp também foram subtraídos.

A polícia foi acionada e um Boletim de Ocorrências foi registrado.

A festa na Capela Santo Antônio está confirmada para este domingo (12), com a Santa Missa sendo realizada às 10h e em seguida o almoço com a comunidade.

