Barco de madeira é furtado no Rio Ivaí, em Borrazópolis.

Um morador de Borrazópolis procurou a Polícia Militar (PM) após constatar que teve um barco furtado no Salto da Fogueira, no Rio Ivaí.

No Destacamento da Polícia Militar (DPM), ele relatou que tem uma chácara no Bairro Fogueira, e que esteve no local pela última vez antes do furto no dia 28.

Ao retornar na última sexta-feira (3) não encontrou o barco de madeira verde, que estava as margens do rio amarrado com corda. Disse, ainda que a chácara possui porteira e estava trancada com cadeado.