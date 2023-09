Barato que saiu caro: homem é preso após furtar chocolates em mercado

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (20) na cidade de Jandaia do Sul, no Norte do Paraná, depois de tentar furtar cinco barras de chocolate em um supermercado localizado na Avenida Marechal Candido Rondon. O crime foi registrado por volta das 8 horas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria tentado fugir após pegar os doces, mas foi impedido por um dos seguranças do estabelecimento. Chegando no mercado, os policiais conversaram com o trabalhador. Ele relatou que flagrou o homem pegando os chocolates da marca Nestle.

Quando o suspeito tentou fugir, o segurança o impediu e manteve o homem detido até a chegada da PM para as providências cabíveis. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o bandido foi encaminhada para a Delegacia de Polícia juntamente com os produtos furtados.

