Bar no Centro e casa na Vila João XXIII são alvos de furtos em Ivaiporã
Polícia Militar registrou duas ocorrências de furto qualificado na manhã de segunda-feira (8)
Um bar no Centro e uma residência na Vila João XXIII foram alvos de furtos em Ivaiporã na manhã de segunda-feira (8). As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar e encaminhadas para investigação.
O primeiro caso aconteceu por volta das 6h40, na Rua Mato Grosso, região central da cidade. O proprietário de um bar informou que, ao chegar para abrir o estabelecimento, encontrou parte do forro caída no chão.
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Em seguida, ele percebeu o furto de uma caixa com cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro. Algumas bebidas também foram levadas, mas a quantidade não foi informada.
Já às 8h05, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência na Rua Veridiano Vieira, na Vila João XXIII. A moradora relatou que trabalha como técnica de enfermagem estava de plantão durante a noite, enquanto a mãe permaneceu na residência.
Ao amanhecer, a família encontrou uma cadeira encostada no muro e a porta de um quarto dos fundos aberta. Depois disso, percebeu que uma TV smart AOC de 32 polegadas havia sido furtada.
A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades da casa e em uma área de mata, porém o aparelho não foi localizado.
Os dois boletins de ocorrência foram encaminhados à Polícia Judiciária. As vítimas receberam orientações sobre os procedimentos cabíveis.
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