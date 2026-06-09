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Vale do Ivaí

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FURTO QUALIFICADO

Bar no Centro e casa na Vila João XXIII são alvos de furtos em Ivaiporã

Polícia Militar registrou duas ocorrências de furto qualificado na manhã de segunda-feira (8)

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 09:25:46 Editado em 09.06.2026, 09:34:35
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Bar no Centro e casa na Vila João XXIII são alvos de furtos em Ivaiporã
Autor As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar e encaminhadas para investigação. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um bar no Centro e uma residência na Vila João XXIII foram alvos de furtos em Ivaiporã na manhã de segunda-feira (8). As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar e encaminhadas para investigação.

O primeiro caso aconteceu por volta das 6h40, na Rua Mato Grosso, região central da cidade. O proprietário de um bar informou que, ao chegar para abrir o estabelecimento, encontrou parte do forro caída no chão.

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Em seguida, ele percebeu o furto de uma caixa com cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro. Algumas bebidas também foram levadas, mas a quantidade não foi informada.

Já às 8h05, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência na Rua Veridiano Vieira, na Vila João XXIII. A moradora relatou que trabalha como técnica de enfermagem estava de plantão durante a noite, enquanto a mãe permaneceu na residência.

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Ao amanhecer, a família encontrou uma cadeira encostada no muro e a porta de um quarto dos fundos aberta. Depois disso, percebeu que uma TV smart AOC de 32 polegadas havia sido furtada.

A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades da casa e em uma área de mata, porém o aparelho não foi localizado.

Os dois boletins de ocorrência foram encaminhados à Polícia Judiciária. As vítimas receberam orientações sobre os procedimentos cabíveis.

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furtos investigação criminal ivaipora notícias locais POLICIA MILITAR segurança pública
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