Bar e loja são alvos de furto durante a madrugada de domingo

Uma loja de calçados e um bar foram alvos de furto na madrugada de domingo (11), em São João do Ivaí. As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar às 3h30 e 4h30 no centro da cidade.

O primeiro furto foi no Boteco do Davi, localizado na Rua Vicente Petricelli. A PM foi acionada por uma empresa de monitoramento informando que o bar havia sido arrombado.

No local, os policiais encontraram o portão metálico do estabelecimento arrombado. O proprietário compareceu ao local e disse que foram levados apenas algumas garrafas.

Por volta das 4h30 os policiais foram novamente acionados pela empresa de monitoramento. Desta vez, na Loja Pollo localizada na Rua Paraná, onde acabará de acontecer outro arrombamento.

Pelas imagens da câmera de segurança da loja foi possível visualizar um indivíduo magro de barba, que trajava moletom branco com capuz e short tactel estampado, arrombando a porta da loja de calçados.

Ao sair o ladrão levava nas mãos um par de tênis branco que posteriormente foi localizado próximo a um portão de uma residência nos arredores do estabelecimento.

No local, os policiais encontraram o proprietário da loja que informou que também foi levado uma quantia em dinheiro, porém verificaria corretamente o valor e posteriormente complementaria o boletim de ocorrência.

Uma moto Yamaha Crypton preta que foi visualizada pelas câmeras deixando o local após o arrombamento, acabou sendo abordada pela equipe policial. O proprietário da moto é conhecido no meio policial pela prática de diversos delitos. Indagado sobre participação no furto, ele negou qualquer envolvimento.

Ainda segundo a PM, o abordado não possui barba e não estava com roupas que fizessem dele alvo de suspeição direta no caso, mas como a moto foi vista deixando o local, os policiais decidiram por bem citá-lo como testemunha.

