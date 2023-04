Bandidos tentam roubar soja, mas entram no local errado; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após o roubo frustrado, eles fugiram

Ladrões atrapalhados tentaram realizar um roubo de soja em uma cerealista localizada em Califórnia, no Vale do Ivaí, região norte do Paraná na manhã desta quinta-feira, 06, mas se deram mal. Quatro homens armados chegaram a render dois funcionários do local para levar uma carga de soja, mas descobriram que no local, só havia armazenamento de milho. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrência, no local haviam duas vítimas que foram rendidas, o funcionário e o caseiro. Este último, relatou morar no local e disse que quando estava tratando dos animais, por volta das 07h da manhã, um caminhão de cor branca, com o semirreboque na cor preta, adentrou a cerealista, com 04 homens, um deles desceu e disse que iriam descarregar farelo.

- LEIA MAIS: Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no “Bela Vista”

continua após publicidade .

Quando ele informou que ali não descarrega esse tipo de produto, outro sacou um revólver e disse que era um roubo, e iriam carregar o caminhão com soja. Neste momento, o caseiro disse que eles não trabalham com soja, apenas com milho. Neste momento, um dos ladrões ficou de olho no portão de entrada e três deles, todos com revólver em punho, foram até o local de armazenamento, comprovando que havia apenas milho. Segundo o caseiro, um olhou para o outro, surpresos e disseram “vamos vazar”.

Neste momento, chegava um funcionário do local, que foi rendido por um dos homens. Em seguida, eles saíram do local, e pegaram sentido a cidade de Marilândia do Sul. O funcionário disse que percebeu a presença de um veículo Gol, parado próximo a cerealista, que poderia estar dando cobertura ao roubo.

O caso será investigado.

Siga o TNOnline no Google News