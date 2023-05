Bandidos tentam roubar duas caminhonetes em Cruzmaltina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na noite de sábado (6) duas caminhonetes foram alvos de tentativa de roubo em Cruzmaltina no distrito de São Domingos próximo à Rodovia PR-272. Um dos veículos acabou sendo alvejado pelos assaltantes, ninguém se feriu. As vítimas são moradores de Borrazópolis.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 21h30, a equipe ROTAM foi acionada para São Domingo em situação de roubo.

- LEIA MAIS: Morador mata invasor durante tentativa de assalto a residência no PR

continua após publicidade .

Na chegada da equipe ROTAM ao local onde houve a tentativa de assalto, os policiais encontraram a Hilux preta ao lado da via e um homem que colocou algo pela porta de trás ao notar a presença da equipe policial.

Sendo constatado em busca veicular foi encontrado uma arma de fogo Taurus th9 9mm, municiada com sete munições intactas, e pelo chão espalhadas, foram localizados 13 cápsulas deflagradas do mesmo calibre 9mm. O homem se identificou e disse que estava em uma festa junto com a esposa e amigos.

Quando a festa terminou, a esposa saiu com a Hilux e ao chegar próximo a rodovia dois indivíduos em uma motocicleta de posse de arma de fogo tentaram roubar a mulher, que teria se assustado e saiu em marcha ré até bater contra uma tronco de árvore de onde a caminhonete não mais saiu.

continua após publicidade .

Neste momento seu amigo que estava com uma caminhonete Dodge RAM 2500 chegou sem saber o que estava acontecendo. Parou para perguntar o que estava acontecendo e neste instante os ladrões teriam também tentado roubar a RAM.

Porém o amigo teria arrancado com a RAM e teve sua caminhonete alvejada por diversos disparos, sendo que este deixou o local em fuga, e os ladrões teriam sumido do local.

Ele relatou ainda, que vinha logo atrás com uma caminhonete S10 e parou para verificar o que havia acontecido com a esposa e ao ouvir seu relato. Imediatamente mandou a esposa pegar sua S10 e ir embora, ficando somente ele no local junto a Hilux, de posse de uma arma de fogo na qual ele disse possuir registro e que por medo dos ladrões ainda estarem por perto efetuou alguns disparos para o alto.

continua após publicidade .

A equipe de serviço de Borrazópolis fez contato com a esposa na cidade que confirmou o relato do marido.

Buscas foram feitas pelas proximidades à procura dos possíveis autores da tentativa de roubo, porém nenhum veículo ou pessoa foi localizado. As únicas cápsulas localizadas ao chão no local da ocorrência são de calibre 9mm.

As vítimas que teriam visto os homens armados, não souberam dizer se a arma ou armas seriam do tipo revólver ou pistola, tendo em vista que na RAM haviam aparentemente sete disparos.

No momento da tentativa de roubo, a motorista da Hilux estava acompanhada da filha e do motorista da RAM de sua esposa e seus filhos. Apesar dos disparos contra a RAM ninguém se feriu.

Em consulta pelo Infoseg a pistola que o homem portava não consta registro e não foi localizado nenhuma arma registrada em nome dele. Diante dos fatos o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Faxinal juntamente com a arma de fogo, para os procedimentos cabíveis

Siga o TNOnline no Google News