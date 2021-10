Bandidos invadem residência e furtam notebooks, som e joias

Da Redação

Imagem ilustrativa

Bandidos invadiram uma residência na Rua Sergipe em Faxinal na segunda-feira (18) e furtaram diversos objetos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 16 horas, o proprietário do imóvel, disse que se ausentou e ao retornar encontrou o portão eletrônico com a trava violada e a porta dos fundos com a fechadura danificada e a porta aberta.

Foi furtado da residência, dois notebooks, uma caixa de som portátil, três perfumes, algumas joias e um kit de cremes.

Os policiais realizaram buscas nos terrenos baldios que ficam próximo da casa, mas sem êxito na localização dos objetos ou suspeitos.