Bandidos invadem pátio de empresa na região e levam dois veículos

Os criminosos levaram da empresa de matarias de construção, uma caminhonete e um caminhão

A Compre Bem Materiais para Construção de Rio Branco do Ivaí foi alvo de bandidos na madrugada de terça-feira (28). Os criminosos entraram no pátio da empresa e levaram dois veículos.

A ocorrência foi registrada no início da manhã no destacamento da Polícia Militar (PM) de Rio Branco do Ivaí.

A vítima relatou que ao chegar para abrir a loja, volta das 07h30min, deu falta de um caminhão branco, marca VW – placa IZP 5c modelo 8.150, placa IKC-7868 e de uma caminhonete FIAT/Strada branca, placa IZP 5C90.

Segundo o denunciante, os veículos estavam estacionados dentro do pátio da empresa, atrás da loja situada na Avenida Rio Branco.

Imagens de câmeras de segurança mostram quatro homens entrando pelo muro do fundo por volta da meia-noite. Eles saíram por volta de 01h30 levando os veículos.

Os bandidos tomaram sentido à estrada que dá acesso a Grandes Rios e Rosário do Ivaí. As imagens foram repassadas a Polícia Civil do Paraná (PCPR) que investiga o caso.

