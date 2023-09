Bandidos furtam betoneira de obra na Rua Leônidas Buy, em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Uma betoneira foi levada por criminosos de uma obra na Rua Leônidas Buy em Faxinal. O responsável pelo maquinário percebeu o furto pela manhã de quinta-feira (14) e acionou a Polícia Militar. Os criminosos ainda não foram localizados.

No local, a equipe do destacamento policial conversou com o responsável pela obra. Ele relatou que saiu da obra na terça-feira (12), por volta das 18 horas e retornou na quinta às 7 horas, quando notou que a máquina já não estava mais lá.

Os militares que atenderam ao chamado registraram o B.O.U. O homem também foi orientado para providências futuras.

Qualquer informação que possa levar a identificação dos criminosos ou a localização da betoneira deve ser repassada a Polícia Militar através do 190 ou a uma Delegacia de Polícia mais próxima.

