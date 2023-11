Bandidos drogam cães de guarda e furtam caminhonete e moto de galpão

Foram levados do local uma caminhonete Fiat Strada e uma motocicleta Triumph Tiger 1200, com suas chaves e capacete.

Uma caminhonete e uma motocicleta foram furtados do galpão de uma empresa na madrugada desta terça-feira (21) em Kaloré (PR), no Vale do Ivaí.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi registrado no galpão de uma empresa na Avenida Paraná, na área central da cidade. A empresa de vigilância acionou a PM após a vigilância constatar que as portas da empresa estavam abertas.

Também foi constatado que os cadeados das portas da frente e dos portões de acesso à empresa foram estourados, o que permitiu que a ação dos bandidos acontecesse.

Os cachorros que vivem no local e guardavam o galpão estavam visivelmente alterados, possivelmente entorpecidos com alguma substância que teria sido trazida pelos ladrões.

Também foi constatado pela PM que o disjuntor de energia foi desligado, os cabos de rede da internet foram cortados e as câmeras de segurança foram desativadas.

Foram levados do local uma caminhonete Fiat Strada e uma motocicleta Triumph Tiger 1200, com suas chaves e capacete.

Algo que chamou a atenção da vítima e dos policiais foi o fato de que na empresa haviam outros itens de valor, mas que nada mais foi mexido, nem revirado. A suspeita é de que os autores do crime possuíam informações detalhadas do local, pois eles sabiam exatamente onde estavam guardadas as chaves tanto da moto, quanto da caminhonete.

A vítima informou que os veículos possuem seguro e que já havia entrado em contato com a seguradora. A PM elaborou o boletim e até o momento não há nenhuma informação sobre os autores do crime. Também não foi informado sobre o estado de saúde dos cachorros que foram dopados.

