Bandidos disparam contra van na BR-376, em Mauá da Serra

Na madrugada desta sexta-feira (02-05) uma van que trafegava sentido Curitiba a Apucarana foi alvo de tentativa de assalto na BR-376, em Mauá da Serra. Os criminosos atingiram o veículo com pelo menos 10 tiros.

O motorista da van relatou à Polícia Militar (PM) que estava trafegando pela BR 376 com seis pessoas.

Ao passar próximo do radar da Serra do Cadeado a dois quilômetros antes do Posto Juninho, dois veículos, um Montana preto com dois indivíduos na carroceria e um Siena também preto com rodas esportivas ficaram ao lado da van e gritaram para parar.

O condutor da van então acelerou e os bandidos começaram a efetuar disparos de arma de fogo.

Ele dirigiu até o posto de combustíveis para acionar a polícia, onde constatou que aproximadamente 10 tiros atingiram a parte traseira da van.

Um dos tiros alvejou a filha do condutor na região das nádegas e uma passageira na altura do ombro, ambos de raspão.

Após atendimento pela PRF, a vítima deslocou até a cidade de Apucarana para atendimento médico. Onde a equipe médica acionou a Polícia Militar

