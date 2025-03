Bandidos destroem parede e cortam cofre para furtar supermercado

Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um supermercado de São João do Ivaí foi alvo de bandidos na madrugada de segunda-feira (24). Dois criminosos destruíram uma parede do estabelecimento e cortaram o cofre para furtar dinheiro. O valor do prejuízo não foi informado pela Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Desacordo em programa 'amoroso' vira caso de polícia em Apucarana

Além da PM, equipes da Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local do crime. Conforme o boletim de ocorrência, o supermercado fica na Rua João Francisco Quirino, no bairro Santa Rita.

continua após publicidade

"O supermercado possui monitoramento eletrônico, que forneceu as imagens diretamente para a Delegada de São João do Ivaí", informa a PM. O caso está sendo investigado.

Siga o TNOnline no Google News