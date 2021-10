Bandidos atiram em caminhão em tentativa de assalto

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí registrou , de quinta-feira (14),uma tentativa de assalto a um caminhão Mercedes Benz/L 1618, carregado com malhas para confecção de camisetas. Os bandidos efetuaram disparos contra o caminhão. Apesar do susto, caminhoneiro conseguiu fugir e não ficou ferido; autores não foram identificados

continua após publicidade .

A ação dos criminosos foi por volta das 21h45, próximo a ponte do Rio Ivaí, entre São Pedro e São João do Ivaí. Pelo menos dois carros, envolvidos na tentativa de roubo, um Cruze branco e G5 na cor prata.

Segundo o motorista o Cruze emparelhou ao lado do caminhão e passou a efetuar disparos, ordenando que parasse. Foi possível visualizar também um Gol dando apoio.

continua após publicidade .

Em determinado momento, ele parou a caminhão, percebeu que o Gol e o Cruze começaram a dar ré, porém, quando perceberam que outros veículos pararam na rodovia, seguiram sentido a Bom Sucesso.

Avisada, a Polícia Militar fechou o cerco na região, mas não localizou os suspeitos. Havia sinais de disparo de arma de fogo no baú, no farol direito e no capô do caminhão.

O caminhoneiro contou que havia saído de Goioerê, carregado com malhas para fabricação de camiseta. Ele estava acompanhado por um ajudante.

Com informações Canal HP