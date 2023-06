Bandidos atiram contra van e filha de motorista é atingida, na BR-376

Na madrugada desta sexta-feira (02) uma van que trafegava sentido Curitiba a Apucarana foi alvo de tentativa de assalto na BR-376, em Mauá da Serra, norte do Paraná. No veículo estavam seis pessoas, entre elas, a filha do motorista, de 17 anos, que foi atingida por um tiro. Os bandidos dispararam pelo menos 10 vezes contra a Van. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência, na madrugada desta sexta-feira (2).

O motorista, de 65 anos, contou que ao passar próximo do radar da Serra do Cadeado a dois quilômetros do Posto Juninho, dois veículos, um Montana preto com dois criminosos armados na carroceria e um Siena também preto, com rodas esportivas, ficaram ao lado da van e gritaram para parar.

O condutor da Van, de Balsa Nova, então acelerou e os bandidos dispararam diversas vezes. O condutor só parou em um posto de combustíveis e chamou por socorro. A PM constatou que aproximadamente 10 tiros atingiram a parte traseira da van.

Um dos tiros acertou filha do condutor na região das nádegas e uma passageira, que não teve a idade revelada, na altura do ombro. As duas foram atingidas de raspão, foram socorridas e levadas para atendimento médico em Apucarana.

As equipes realizaram buscas, mas os bandidos não foram encontrados.

