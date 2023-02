Bandidos arrombam loja em Ivaiporã e furtam diversos celulares

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma empresa comercial localizada no centro de Ivaiporã foi alvo de arrombamento e furto na noite de domingo (12). Foram levados do local vários aparelhos celulares.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o furto aconteceu por volta das 20 horas na Rua Londrina. Os indivíduos forçaram a porta do comércio e saíram levando vários aparelhos celulares, porém não levaram o dinheiro que estava no caixa.

- LEIA MAIS: Confira as 74 vagas de emprego disponíveis no Sine de Ivaiporã

continua após publicidade .

A proprietária do imóvel compareceu no local e disse que iria solicitar as filmagens de sua residência e dos comércios ao lado, pois a ação teria sido filmada.

Motocicleta encontrada abandonada próximo ao Colégio Mater Consolatrix

Por volta das 13 horas de segunda-feira (13), a equipe de serviço compareceu a Av. Maranhão, onde segundo solicitação havia uma moto abandonada.

continua após publicidade .

No local, em uma área de reserva natural, localizada na rua atrás do Colégio Mater Consolatrix, os policiais encontraram a moto que estava com o miolo da partida e um dos piscas alerta quebrados.

Foi checado o sistema e constatado que o veículo estava com alerta de furto registrado poucas horas antes. A motocicleta foi guinchada e entre na 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News