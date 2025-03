Bandidos arrependidos furtam carro e devolve horas depois em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um veículo VW Gol Special foi furtado e posteriormente devolvido ao mesmo local na madrugada desta segunda-feira (24) em Ivaiporã. O caso ocorreu, no Centro da cidade.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Disputa judicial pode fazer com que Cataratas do Iguaçu mudem de dono



Segundo o proprietário, sua esposa percebeu algo estranho ao tentar usar o carro pela manhã. O veículo estava sujo, com danos e em uma posição diferente da deixada na noite anterior. Após verificarem imagens de câmeras de segurança, constataram que, por volta das 23h30 do domingo (23), dois homens entraram no carro e fugiram em direção à Avenida Paraná, escoltados por outro veículo escuro.

continua após publicidade

Surpreendentemente, às 4h30 da manhã, os suspeitos retornaram ao local e abandonaram o Gol. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou o caso, juntamente com o veículo e as imagens das câmeras de segurança, à delegacia para investigação.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



Siga o TNOnline no Google News