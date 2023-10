Bandidos armados tentam roubar Hilux em Cambira

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de roubo na noite desta quinta-feira (19) na Rua Natal, área central de Cambira. Quatro bandidos abordaram a mulher enquanto ela chegava à sua residência; um deles estava armado com uma arma de fogo.

Assim que recebeu a voz de assalto, a vítima imediatamente desembarcou do carro e um dos criminosos assumiu a direção da caminhonete. No entanto, não conseguiram sair com a Toyota Hilux.

A filha da vítima, que estava em casa, ao perceber a ação dos criminosos, começou a gritar por socorro, momento em que foram disparados tiros. Em seguida, os bandidos fugiram sem conseguir consumar o roubo.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da residência, onde foi possível ver um veículo de cor prata, possivelmente um modelo Volkswagen Pointer, prestando apoio no roubo. A vítima foi orientada.

