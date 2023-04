Bandidos armados invadem residência, roubam e agridem moradores

Da Redação

Todos estavam armados de revólver

A Polícia Militar (PM) de Cambira foi acionada no início da madrugada desta terça-feira, 04, para atender a uma ocorrência de roubo agravado. Pelo menos 04 bandidos, armados com revólver, invadiram uma casa na estrada do Coqueirinho, agrediram os moradores e roubaram veículo, dinheiro e diversos objetos. Os ladrões fugiram após a ação.

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima contou que quatro homens invadiram a propriedade, sendo que primeiramente renderam o caseiro e posteriormente o dono da propriedade rural. Eles tiveram pés e mãos amarrados e na sequência foram trancados dentro de um banheiro. Os quatros bandidos estavam trajando roupas escuras e todos estavam armados de revólver.

Ainda segundo a vítima os indivíduos o agrediram com chutes na região da nuca, da boca e do tórax. Um veículo Ford Courrier de cor branca foi roubado, além de diversos outros objetos. A vítima ainda foi forçada a transferir dinheiro via PIX e foram levados aproximadamente mil e quinhentos reais em espécie. Antes de deixar o local, todas as câmeras foram danificadas pelos bandidos.

