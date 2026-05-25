Bandidos armados assaltam ônibus entre Cambira e Jandaia do Sul
Grupo rendeu motorista e arrombou o bagageiro do veículo para levar as malas dos passageiros
Um ônibus de turismo foi alvo de criminosos fortemente armados e disfarçados de agentes da Receita Federal na noite de domingo (24), em Cambira, no Vale do Ivaí. A quadrilha interceptou o coletivo, forçou uma mudança de rota para uma área rural e fugiu levando as bagagens das vítimas. Apesar do cerco policial montado na região, ninguém foi preso até o momento.
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A abordagem inicial ocorreu no trecho da rodovia entre Jandaia do Sul e Cambira. Segundo os relatos colhidos pela Polícia Militar (PM), um carro prata emparelhou com o ônibus e os ocupantes apontaram armas de fogo diretamente para a cabine, obrigando o motorista a encostar.
Três assaltantes invadiram o veículo: um deles permaneceu na cabine mantendo o motorista sob a mira de uma arma, enquanto os outros dois renderam os passageiros. Sob ameaças, os criminosos ordenaram que o ônibus seguisse pela PR-170 até parar em um trecho isolado de estrada de terra, nas proximidades do distrito de Sete de Maio.
Durante a ação, os bandidos vestiam balaclavas e coletes com a inscrição "Receita Federal". Eles portavam pistolas e revólveres e questionaram agressivamente os passageiros sobre onde estariam escondidos compartimentos secretos com mercadorias.
Como não obtiveram resposta das vítimas, o grupo decidiu arrombar o bagageiro do ônibus utilizando um pé de cabra. As malas dos passageiros foram retiradas do local e rapidamente transferidas para um segundo veículo de apoio, que não pôde ser identificado pelas vítimas. Logo em seguida, a quadrilha fugiu.
Investigação e buscas
A PM foi acionada e encontrou o ônibus parado às margens do quilômetro 136 da PR-170, acompanhado das vítimas. Diversas equipes policiais foram mobilizadas para realizar um cerco na região e patrulhar as estradas rurais, mas não conseguiram localizar os autores do crime.
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia no ônibus, buscando impressões digitais e outros vestígios deixados pelos criminosos. O veículo possui um sistema interno de câmeras de segurança, e as imagens gravadas durante o assalto deverão ser utilizadas pelas autoridades para tentar identificar a quadrilha. O caso segue sob investigação.