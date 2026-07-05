Bandidos ameaçam estuprar moradora e quebrar dedos durante roubo em Rio Bom

Ela informou aos policiais que conhece os autores do crime; PM fez buscas, mãos nãolocalizou nenhum dos suspeitos

Uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) após relatar que teve a casa invadida e foi roubada na tarde deste sábado (04), em Rio Bom (PR). O caso aconteceu em uma residência na Rua Airton Senna da Silva, no centro da cidade.

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Segundo a vítima, dois homens invadiram o imóvel e fizeram ameaças para que ela colaborasse. De acordo com o relato, os suspeitos disseram que ela seria estuprada caso não obedecesse às ordens. A mulher também afirmou que foi empurrada e ameaçada de ter os dedos quebrados.

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Os criminosos roubaram o telefone celular da vítima e fugiram em seguida. Ela informou aos policiais que conhece os autores do crime, porém, devido ao estado de nervosismo, não soube informar a marca, a cor ou o número do aparelho levado.



A PM realizou patrulhamento para localizar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado.