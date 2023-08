Bandidos agem em plena luz do dia e furtam celulares em Ivaiporã

Em Ivaiporã a Polícia Militar (PM) registrou na tarde de domingo (20) ocorrência de furto de dois celulares em Ivaiporã. As situações foram na Rua Joaquim Nabuco no Lago da Flores e na Av. Ladislao Gil Fernandez na quadra de futebol do Jardim Botânico, enquanto as vítimas praticavam atividades físicas .

continua após publicidade

Conforme consta no boletim da PM, a primeira situação foi por volta das 15h30. Uma mulher relatou aos policiais que estava com sua amiga caminhando no Lago das Flores, quando um rapaz de shorts florido, camiseta vermelha, moreno passou correndo e se aproveitou que a vítima estava com o seu celular (Moto G3 preto) no bolso de trás da calça e o subtraiu. O autor seguiu correndo e não foi mais encontrado.

continua após publicidade

Pouco mais tarde, a guarnição foi acionada para o Jardim Botânico, onde a vítima, um menor de idade, disse aos policiais que deixou seu celular (Moto G2 azul) na arquibancada e foi jogar uma partida de futebol.

Quando retornou o celular já não estava no local. Ele, não teve maiores informações de quem poderia ter sido o autor do furto, bem como devido a grande concentração de pessoas no local, não foi possível abordar todas para a conferência.

Polícia Militar dá dicas de prevenção para inibir roubo ou furto de celular

Seguem algumas orientações e meios de proteger e recuperar seu aparelho, ou no mínimo, dificultar a ação de criminosos impedindo-os de obter suas informações.

continua após publicidade

- Fique próximo do aparelho o tempo inteiro . Não o deixe sobre uma mesa ou em um bolso aberto da mochila, por exemplo;

. Não o deixe sobre uma mesa ou em um bolso aberto da mochila, por exemplo; - Não tire o telefone do bolso ou da bolsa em áreas conhecidas por furtos e roubos . Evite mexer no aparelho em locais perigosos;

. Evite mexer no aparelho em locais perigosos; - Não se ofereça para dizer as horas em locais pouco seguros . Muitos indivíduos perguntam as horas para descobrir se o seu aparelho vale a pena ser roubado.

. Muitos indivíduos perguntam as horas para descobrir se o seu aparelho vale a pena ser roubado. - Coloque senha, código de bloqueio, ou “desenho” para desbloquear seu celular.

Logo após o furto ou roubo, o criminoso terá acesso dificultado a seus dados que poderão ser apagados remotamente por você.

Importante

Guarde os detalhes do seu aparelho. Faça um registro de todas as informações e guarde-o em um local seguro. Alguns dados importantes (O número do telefone/ O fabricante e o Modelo/ Detalhes visuais/ O PIN ou o código de desbloqueio/ O número IMEI (para celulares GSM).

Muitos usuários ainda não sabem a importância do IMEI na redução dos registros de furto e roubo de celular, já que com ele é possível bloquear totalmente o aparelho junto à operadora. O celular é inutilizado, mesmo após a inserção de um novo chip. Através dessa estratégia, a intenção é inviabilizar o comércio de produtos no mercado negro.

Mesmo com todos os cuidados, é recomendável que as vítimas não deixem de registrar o boletim de ocorrência, e assim auxiliar a polícia a coibir esse tipo de ação delituosa.

