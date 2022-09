Banda Municipal de Ivaiporã se prepara para o Desfile Cívico; veja

Da Redação

Os ensaios da banda ocorrem no Projeto Renascer nas segundas, quartas e sextas-feiras

Os músicos da Banda Municipal de Ivaiporã (BAMUI) já estão nos últimos ensaios para participarem do Desfile Cívico do Dia da Independência, que acontece na próxima semana, no dia 7 de setembro. O evento em Ivaiporã será a partir das 8 horas na Avenida Brasil. O palanque para as autoridades será montado na Praça Manoel Teodoro da Rocha. Assista o vídeo abaixo.

Segundo o radialista e maestro Josuel Roberto, a Banda Municipal de Ivaiporã, que neste ano completa 41 anos, para o Desfile do Dia da Independência será formada com 45 pessoas distribuídas na linha de frente, mor de comando, corpo coreográfico e corpo musical.

Os ensaios da banda ocorrem no Projeto Renascer nas segundas, quartas e sextas-feiras, mas com as proximidades do desfile de 7 de setembro, os ensaios passaram a ser todos os dias.

"Inclusive, aos sábados, para aqueles que trabalham durante o dia e estudam à noite, que não tem condições de participarem dos ensaios durante a semana. Passamos dois anos sem Desfile Cívico, e a BAMUI que faz parte da história de Ivaiporã, quer estar preparada para fazer bonito mais uma vez" - Josuel Roberto, maestro

A BAMUI desde a fundação já recebeu diversos troféus, em participações em campeonatos e festivais de bandas e fanfarras, dentro e fora do estado. No próximo dia 10, por exemplo, a banda estará participando do Festival de Fanfarras e Bandas de Luiziana (PR).



“Temos conquistado muitos troféus, fruto do trabalho de todos os maestros que já passaram por aqui, mas principalmente dos músicos e membros que fazem parte da BAMUI”, completou Josuel. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

