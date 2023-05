'Bala perdida': homem é atingido por tiro em Jandaia do Sul

Da Redação

Ocorrência foi registrada na noite de segunda

Um jovem morador de Jandaia do Sul procurou por atendimento médico após ser atingido por um tiro, na noite desta segunda-feira (22). A Polícia Militar (PM) foi ao Hospital Nossa Senhora de Fátima e conversou com a vítima.

Conforme a PM, o tiro acertou o pé direito do rapaz. Ele contou que estava andando próximo da BR-376, ouviu o barulho de disparo de arma de fogo e percebeu o ferimento no pé.

A vítima acredita que o tiro veio das casas que ficam na região da BR-376. O jovem foi orientado e ficou internado para receber atendimento médico.

Outra ocorrência

PM emite multa de R$ 80 mil por dano em área de preservação em Jandaia

A equipe do Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Apucarana aplicou uma multa de R$ 80 mil a um proprietário rural, funcionário e empresa após flagrar a movimentação de solo em área de preservação permanente (área úmida) com a construção de drenos, sem autorização do órgão ambiental competente.

O caso foi registrado na região da Estada Humaitá, zona rural de Jandaia do Sul, norte do Paraná, na última segunda-feira (15). Segundo a PM Ambiental, os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. Foram lavrados Auto de Infração Ambiental ao dono, funcionário e empresa contratada pelo serviço. Para ler mais, clique aqui.

