Bala perdida atinge garota que estava em chácara com a família

O tiro acertou a perna da garota

Uma adolescente, de 17 anos, que estava aproveitando o domingo em uma chácara com a família foi atingida por uma bala perdida, em Califórnia, no norte do Paraná. O tiro acertou a perna da garota.

O pai da vítima contou à Polícia Militar (PM) que ele e a família ouviram o barulho de dois disparos e perceberam que a jovem foi atingida na parte superior da coxa esquerda, o que provocou um ferimento leve.

O pai da jovem disse que por sorte o tiro atingiu superficialmente a filha e que encontrou um projétil embaixo da mesa que ela estava sentada. A PM realizou buscas, porém, nenhum suspeito foi encontrado.

