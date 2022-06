Bairros de Ivaiporã podem ter falta de água na quarta-feira

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Sanepar informa que um dos reservatórios de água que abastecem os moradores de Ivaiporã ficará sem energia na quarta-feira (22). A Copel programou serviços de manutenção, melhorias e extensão da rede elétrica para o período das 10h15 às 17h15.

Por esta razão, pode ocorrer desabastecimento temporário nas regiões da Vila Xurupita, do Jardim Versalhes 1, 2 e 3, do Jardim Imperial e do Jardim Aeroporto. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade a partir das 22h e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!