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Babá impede suposta tentativa de sequestro de criança de 3 anos em Califórnia

Mulher desceu de motocicleta e foi em direção ao garoto, mas recuou e fugiu após a cuidadora intervir. Caso ocorreu na noite de terça-feira (20)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Babá impede suposta tentativa de sequestro de criança de 3 anos em Califórnia
Autor Foto: Divulgação/Magnific

Uma babá conseguiu frustrar o que seria uma suposta tentativa de sequestro de um menino de três anos na noite de terça-feira (20), na região central do município de Califórnia. A cuidadora estava com a criança em um campo de futebol próximo à residência da família quando percebeu a aproximação suspeita de um casal em uma motocicleta. Após a ação falhar, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados pela polícia.

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De acordo com o relato registrado pela Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta vermelha, de modelo antigo e com farol quadrado. O veículo era conduzido por um homem e tinha uma mulher na garupa, ambos vestindo roupas pretas e utilizando capacetes fechados, o que dificultou a identificação. Em determinado momento, a passageira desceu da moto e começou a caminhar em direção à criança.

Ao notar a atitude da mulher, a babá agiu rapidamente e chamou o menino para perto de si, impedindo fisicamente que a estranha se aproximasse. Diante da intervenção da funcionária, o condutor da motocicleta demonstrou insatisfação e, segundo testemunhas, gritou para a comparsa que a ação "não ia dar bom", dizendo que não daria certo e chamando-a para ir embora. A mulher retornou imediatamente ao veículo e a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

O pai da criança foi comunicado do fato e acionou a equipe da Polícia Militar. Devido ao tempo decorrido entre a tentativa de aproximação e o chamado aos policiais, as buscas imediatas foram prejudicadas. A equipe policial ainda realizou rondas intensivas pelas imediações e em pontos estratégicos de Califórnia, mas nenhum suspeito com as características descritas foi encontrado. A família recebeu orientações de segurança e o boletim de ocorrência foi registrado para acompanhamento das autoridades.

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