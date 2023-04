Avô se recusa a dar dinheiro para neto e é agredido com botijão

Da Redação

Imagem ilustrativa

No final da tarde de quinta-feira (6) a Polícia Militar foi acionada para o Hospital Municipal de Faxinal, onde teria um idoso vítima de agressão.

No hospital em contato com a vítima, ele relatou que teve um desentendimento com seu neto por causa de dinheiro.

O neto, segundo o avô, seria dependente químico e estava muito agressivo. Em determinado momento da discussão, o rapaz pegou um botijão metálico e desferiu um golpe na região da orelha esquerda do idoso, provocando corte.

Diante do relato, os policiais realizaram diligências com o intuito de localizar o autor, mas após intenso patrulhamento pelos arredores do ocorrido, bem como nos locais em que o autor frequenta, mas ele não foi localizado.

Sendo então a vítima devidamente orientada pelos policiais, quanto aos procedimentos cabíveis.

