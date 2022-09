Avó prefere a prisão a ter que receber em casa neto de 14 anos

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - A mulher, de 55 anos, foi presa ao se negar a receber em casa o neto, de 14 anos, mesmo sendo judicialmente responsável por ele

Uma avó foi presa na noite desta quarta-feira (21), em Kaloré, ao se negar a responsabilizar-se pelo neto, um adolescente de 14 anos. A mulher era judicialmente responsável pela criança e, mesmo com a presença do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, negou-se a receber o menino. Foi presa e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Segundo relatório, a Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar Municipal de Kaloré para dar apoio ao atendimento de um adolescente, que teria sido abandonado pela responsável legal, a avó.

A Polícia Militar relata que no endereço, a mulher, de 55 anos, foi abordada pelos conselheiros, que a instruíram sobre o caso. O adolescente, um menino de 14 anos, estava com a equipe e serie entregue à avó, que é judicialmente responsável pela criança.

Apesar das formalidades, a mulher negou-se reiteradamente a receber o neto, para dar a ele abrigo e provimentos. Mesmo orientada quanto as implicações legais, a mulher teria dito, inclusive, que preferia ir presa a ter que aceitar o menino em casa. Diante dos fatos, a equipe policial deu voz de prisão à mulher, por abandono de incapaz, e encaminhada à Polícia Civil. O menino foi encaminhado pelo Conselho Tutelar.

