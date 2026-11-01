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Avó fica ferida após trio invadir sua casa para bater no neto em Califórnia

Mulher sofreu uma lesão no antebraço direito ao tentar intervir nas agressões

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Avó fica ferida após trio invadir sua casa para bater no neto em Califórnia
Autor Foto: Pexels

Uma mulher de 64 anos ficou ferida ao tentar impedir a invasão de uma residência na madrugada deste domingo (1º), na região central de Califórnia (PR). Três homens pularam o muro e forçaram o portão do imóvel à procura do neto da moradora, de 24 anos, com a intenção de agredi-lo.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher sofreu uma lesão no antebraço direito ao tentar intervir. A companheira do jovem, também de 24 anos, foi alvo de ofensas verbais.

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O rapaz apresentava lesões corporais que, conforme informações repassadas à Polícia Militar (PM), teriam sido provocadas em uma briga anterior com um dos suspeitos, cerca de uma hora antes da invasão.

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Quando a equipe policial chegou, os três homens já haviam deixado o local. A PM realizou buscas na região, mas ninguém foi localizado.

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Os envolvidos receberam orientações sobre os procedimentos legais, e a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

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