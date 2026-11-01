Avó fica ferida após trio invadir sua casa para bater no neto em Califórnia

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher sofreu uma lesão no antebraço direito ao tentar intervir nas agressões

Uma mulher de 64 anos ficou ferida ao tentar impedir a invasão de uma residência na madrugada deste domingo (1º), na região central de Califórnia (PR). Três homens pularam o muro e forçaram o portão do imóvel à procura do neto da moradora, de 24 anos, com a intenção de agredi-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher sofreu uma lesão no antebraço direito ao tentar intervir. A companheira do jovem, também de 24 anos, foi alvo de ofensas verbais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O rapaz apresentava lesões corporais que, conforme informações repassadas à Polícia Militar (PM), teriam sido provocadas em uma briga anterior com um dos suspeitos, cerca de uma hora antes da invasão.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Quando a equipe policial chegou, os três homens já haviam deixado o local. A PM realizou buscas na região, mas ninguém foi localizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os envolvidos receberam orientações sobre os procedimentos legais, e a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.