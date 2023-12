Avô e neto morrem após grave acidente no sudoeste do Paraná

Avô e neto morreram na segunda-feira (4), após um grave acidente por volta das 14h15 na PR-475, entre Francisco Beltrão e Verê, no Sudoeste do Paraná.

As vítimas foram identificadas como Demetrio Valandro, 88 anos, que morreu no local do acidente, e Thiago Valandro, 25 anos, que chegou a ser socorrido e faleceu no Hospital Regional, em Francisco Beltrão.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois eram passageiros de um automóvel Renault/Logan, com placas de Verê, que saiu da pista na PR-475, em Francisco Beltrão, e bateu contra árvores.

A condutora, de 48 anos, mãe e nora das vítimas, teve ferimentos leves e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão.

