Avô é condenado a mais de 38 anos de prisão por violentar neta, em SC

Um homem denunciado por estuprar a neta de 12 anos, em Joinville, Santa Catarina, foi condenado a mais de 38 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Conforme a denúncia, o homem teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com a menina.

Segundo informações do Ministério Público de Santa Catarina, o avô materno, que estava há anos sem contato com as netas, decidiu se reaproximar das meninas de 12 e 11 anos.

Em 2022, ao retomar o convívio entre os meses de fevereiro e maio ele abusou sexualmente da neta mais velha, ameaçando-a para garantir o silêncio.

A Justiça determinou que o homem cumpra a pena em regime fechado e pague R$ 30 mil de indenização à vítima, considerando que os abusos sexuais causaram danos morais de ordem grave à vítima, afetando sua integridade psicológica.

Embora seja possível recorrer da sentença, o homem permanecerá preso durante o processo.

* Com informações do Jornal Razão

