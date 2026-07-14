Avô autoriza buscas e polícia encontra tambor com drogas em Califórnia

Apreensão ocorreu no centro do município após denúncias apontarem o imóvel como depósito para o tráfico; suspeito não estava no local

A Polícia Militar apreendeu diversas porções de entorpecentes na segunda-feira, no centro de Califórnia. As drogas estavam escondidas dentro de um tambor no quintal de uma casa. A descoberta ocorreu após o morador do imóvel desconfiar das atitudes do próprio neto e permitir a entrada das equipes para uma vistoria.

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A ocorrência teve início a partir de denúncias apontando que uma residência estaria funcionando como um esconderijo para abastecer o tráfico local. Diante da informação, os policiais identificaram o responsável pelo imóvel e o localizaram na cidade de Apucarana, onde ele estava trabalhando.

Ao ser informado sobre o teor das denúncias, o homem confirmou que morava no endereço acompanhado do neto. Ele relatou aos policiais que já vinha notando mudanças no comportamento do jovem, que tentava esconder coisas, dava justificativas contraditórias sobre o trabalho e passava longos períodos nos fundos do terreno. Preocupado com comentários de terceiros sobre o possível envolvimento do familiar com o crime, o próprio avô solicitou e autorizou formalmente a entrada da polícia em sua casa.

Durante as buscas no quintal, os policiais inspecionaram um tambor plástico azul, de cerca de 200 litros. Dentro do recipiente, foram encontradas duas sacolas contendo mais de 1,6 quilo de maconha, além de porções de cocaína, haxixe, comprimidos de ecstasy e uma balança de precisão, equipamento comumente utilizado para pesar e fracionar entorpecentes.

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O avô afirmou à polícia que desconfiava das irregularidades, mas não sabia o local exato onde os materiais poderiam estar guardados. O suspeito de ser o dono das drogas não estava na casa durante a ação e segue sendo procurado.

Todo o material recolhido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul para as investigações de praxe. O morador do imóvel acompanhou a equipe policial em seu próprio veículo e prestou depoimento na condição de testemunha.