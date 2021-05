Avançam as obras dos portais turísticos de Lunardelli

Continua após publicidade

As obras dos dois portais turísticos na entrada de Lunardelli seguem a todo vapor. Os portais estão sendo instalados nas proximidades da Vila Rural no sentido para Ivaiporã e do outro lado da rodovia sentido a São João do Ivaí.

Segundo o prefeito Reinaldo Grola os investimentos são com recursos do Ministério do Turismo no valor de R$ 700 mil, através do deputado federal Sergio Souza (MDB). Para ele, mais uma obra importante para fortalecer o turismo no município de Lunardelli e atrair um maior número de pessoas.

“É uma obra que imponente que vai dar mais identidade para o nosso município, que é conhecido como a capital paranaense da fé por conta do Santuário Santa Rita de Cássia. Em breve, estaremos com essas obras prontos, e com certeza os portais mais belos do nosso estado e porque não do nosso país”, comentou Grola.

Ele também agradeceu a pareceria do deputado Sérgio Souza. “Somos muito gratos ao deputado que não tem medido esforços para atender o nosso município”, destacou o prefeito.