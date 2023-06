Avançam as obras da estrada dos Três Ranchinhos em Ivaiporã

Com estas melhorias, Ivaiporã fortalece a infraestrutura rural, impulsionando o desenvolvimento agrícola e reafirmando o compromisso com a valorização do homem do campo

No sábado (10), a equipe do Departamento de Viação da Prefeitura de Ivaiporã trabalhou no leito da estrada Três Ranchinhos. O objetivo é pavimentar 1,8 km com pedras irregulares, visando facilitar o acesso ao distrito do Jacutinga. Com a obra, a estrada Três Ranchinhos passará a contar com um total de 6,8 km pavimentados.

A pavimentação está alinhada às metas estabelecidas no plano de governo da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis, que inclui a readequação, manutenção e cascalhamento das estradas rurais, visando proporcionar vias de qualidade com pavimentação de pedra irregular.

O diretor do Departamento de Viação, Ilson Gagliano, acompanhou de perto os trabalhos e citou a importância dos investimentos em estradas rurais para aqueles que vivem e produzem no campo, além de mencionar os benefícios que trazem para o escoamento das safras.

A pavimentação da estrada Três Ranchinhos não apenas melhora a infraestrutura viária, mas também proporciona impactos positivos para a comunidade rural. “Os agricultores terão um acesso mais fácil e seguro para transportar produtos, o que contribui para o desenvolvimento econômico do município”, afirmou Ilson Gagliano.

A gestão Carlos Gil e Marcelo Reis tem demonstrado um compromisso com o setor rural, reconhecendo a importância do homem do campo para a economia e o progresso da região. “A pavimentação das estradas rurais é uma prova do nosso empenho, proporcionando melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os agricultores”, confirmou Carlos Gil.

Com estas melhorias, Ivaiporã fortalece a infraestrutura rural, impulsionando o desenvolvimento agrícola e reafirmando o compromisso com a valorização do homem do campo. O trabalho realizado pelo Departamento de Viação é essencial para garantir vias de qualidade, que atendam às necessidades dos produtores e promovam o crescimento sustentável do setor agrícola no município.

