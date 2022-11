Avança a licitação para obras em rodovias do Vale do Ivaí

Da Redação

Trabalho de recape de pista na estrada.

A licitação para obras de conservação em 434,46 quilômetros de rodovias no Norte e Vale do Ivaí avançou mais uma etapa. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou as três empresas que estão classificadas para a fase de habilitação, após análise da Comissão de Julgamento.

As propostas variam entre R$ 40.566.460,79 e R$ 49.756.174,27. A abertura de envelopes com documentos de habilitação está marcada para 1º de dezembro, às 14 horas, no auditório principal do DER/PR.

Na sequência, a comissão julgadora irá analisar as documentações das classificadas para escolha do vencedor, definido pela proposta mais vantajosa para a administração pública. O resultado final é divulgado em diário oficial e no Portal Compras Paraná.

A conservação das rodovias do Norte e do Vale do Ivaí faz parte do Programa Proconserva, especificamente do Lote D da Superintendência Regional Norte do DER/PR. Serão atendidos diretamente 23 munícipios, entre eles Londrina, Cambé, Ivaiporã, Manoel Ribas, Mauá da Serra, Rolândia e Santo Inácio, beneficiando mais de 900 mil pessoas.

Serão executados serviços como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, tapa-buracos, reforma e melhorias no sistema de drenagem, pintura de nova sinalização horizontal, entre outros. O prazo de execução é de 365 dias corridos, após assinatura de contratos e emissão de ordem de serviço.

Com 434,46 quilômetros, o Lote D inclui as rodovias PR-090, PR-170, PRC-272, PR-323, PR-340, PR-445, PR-466, PR-536, PR-543, PR-547. Os municípios contemplados são: Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Cruzmaltina, Faxinal, Florestópolis, Guaraci, Ivaiporã, Jaguapitã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Londrina, Lupionópolis, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Santo Inácio e Tamarana.

VEJA O MAPA DO TRECHO DO LOTE D

fonte: DER/Paraná

