Autorizada licitação para 2ª fase do Parque de Exposições de Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, assinou nesta segunda-feira (19) na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu), a autorização dos procedimentos licitatórios da segunda fase do Parque do Parque de Exposições. O prefeito assinou o documento na companhia do secretário da Pasta, Augustinho Zucchi e do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano.

A segunda fase inclui a construção de recinto de rodeios e shows, barracão industrial, galpão pré-moldado, leilão e mangueira, palco e camarim, pista de laço, banheiros, vigilância sanitária e administração.

O valor da segunda fase foi orçado em R$5,85 milhões. À Prefeitura cabe a contrapartida de R$855 mil. Com a construção do Parque de Exposições, a expectativa é retomar a Expovale em novembro de 2023.

A primeira fase da obra encontra-se em execução – com preparação de infraestrutura, cercamento do terreno, portal de entrada, bilheteria, instalação de caixa d’água e iluminação.

“O Parque de Exposições vai permitir retomar a tradicional Expovale, promover ações culturais e esportivas, valorizar o agricultor, estimular o turismo e fortalecer a economia, por exemplo. Com planejamento o município de Ivaiporã voltará a fazer parte do calendário das festas agropecuárias do Estado”, analisou o prefeito Carlos Gil.

De acordo com o prefeito, sem a parceria do Governo do Estado e do Governo Federal não seria viável construir o Parque de Exposições. “Por isso, sou muito grato ao governador Ratinho Júnior, bem como chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega e aos deputados Ademar Traiano [estadual] e Sérgio Souza [federal] por cumprir com os compromissos assumidos com a administração municipal e especialmente com a população de Ivaiporã”, declarou Carlos Gil.

