Autor de triplo homicídio pode pegar pena de 100 anos de prisão

Crime foi registrado no Distrito do Luar

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) ofereceu denúncia criminal contra o homem apontado como responsável pela morte de três pessoas em São João do Ivaí, no Norte Central do Paraná, no último sábado (22). As vítimas eram sua cunhada, seu concunhado e o ex-marido de uma mulher com quem o réu teria mantido um relacionamento.

O denunciado, identificado como Rogério Carlos de Oliveira, 49, foi preso em flagrante logo após os crimes, no domingo (23), e teve sua prisão convertida em preventiva, a pedido da autoridade policial e da Promotoria de Justiça de São João do Ivaí, que assina a ação penal. Em caso de condenação, as penas somadas podem ultrapassar os 100 anos de reclusão, segundo MP-PR.

O crime ocorreu na tarde sábado (22), quando o denunciado disparou, em via pública, com arma de fogo contra um casal – sua cunhada Edvane Lomba, 46, e seu concunhado, João Lomba, 47. Após os tiros, o réu teria fugido do local, mas retornado em seguida, para atirar contra um terceiro homem, o ex-vereador Valdeci Farias de Oliveira, 52, ex-marido da mulher com quem o réu teria mantido um relacionamento e que era motorista de ambulância e foi ao local para socorrer os feridos. A mulher do motorista também foi alvo de disparo, tendo sobrevivido porque conseguiu abrigar-se na ambulância que estava no local.

As razões dos crimes, segundo as investigações, seriam vingança e ciúmes motivados por comentários feitos pelo concunhado e pela cunhada acerca de possível relacionamento extraconjugal do réu. Ele responderá por três homicídios consumados e uma tentativa de homicídio, todos com as qualificadoras do motivo torpe e da utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O promotor Edison Ricardo Scolari Filho classifica os homicídios como "bárbaros" . "A expectativa do Ministério Público é das confirmações das teses acusatórias e o julgamento final, com somatório de penas que podem ultrapassar os 100 anos de reclusão", diz. Ele afirma que algumas diligências ainda estão em andamento, como a confecção de laudos periciais. "Apesar disso, os elementos existentes já foram suficientes para a denúncia", completa.

O autor do crime é defendido pelos advogados Henrique Ribeiro Eziquiel, Íris Soraia Inez e Eduardo Acyr Giesen, de Rolândia. O TNOnline conversou com o advogado Henrique Eziquiel. Ele disse que ainda é cedo para apontar uma estratégia de defesa e que a banca de advogados ainda analisa os detalhes do inquérito e da denúncia. "O que podemos dizer no momento é que nosso cliente se entregou de forma espontânea, não ofereceu resistência e se manteve calado no interrogatório", assinalou. O denunciado está preso em Ivaiporã (PR).

Foto por Canal HP/Reprodução Vítimas do triplo homicídio foram sepultadas no domingo (23)

O CRIME



O crime ocorreu no Distrito de Luar, na zona rural do município. O atirador chegou na residência de João, 47, e Edvane Lomba, 46, e fez os disparos. O homem morreu na hora, enquanto a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A terceira foi vítima foi Valdeci Farias de Oliveira, 52. Ex-vereador, ele trabalhava como motorista de ambulância e foi chamado ao local para ajudar no socorro, quando também foi executado pelo assassino.

