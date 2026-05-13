TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
INVESTIGAÇÃO

Autor de furto em Jandaia do Sul é preso após novo crime em Apucarana

Investigação utilizou imagens de câmeras de segurança para identificar o suspeito e localizar o veículo utilizado na fuga

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 10:59:16 Editado em 13.05.2026, 10:59:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Autor de furto em Jandaia do Sul é preso após novo crime em Apucarana
Autor Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu suspeito de furtos - Foto: Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul elucidou nesta quarta-feira (13) o furto a um estabelecimento comercial ocorrido na madrugada do dia 2 de maio, na região central da cidade. O suspeito pelo crime foi identificado e já se encontra na cadeia, após ter sido preso em flagrante cometendo um novo furto nesta madrugada em Apucarana.

-LEIA MAIS: Perseguição entre Arapongas e Apucarana termina com suspeito preso na BR-369

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A identificação do autor ocorreu após a análise de imagens de câmeras de monitoramento, trabalho de campo e levantamento técnico no local do crime. Segundo a PC-PR, o homem invadiu uma farmácia mediante arrombamento e contou com o apoio de um veículo para executar o delito e fugir logo em seguida. O carro utilizado na ação, um Volkswagen Gol de cor prata, foi localizado e apreendido pelos investigadores.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a decretação da prisão preventiva do investigado. As investigações seguem em andamento para apurar se houve a participação de outras pessoas no furto ocorrido no comércio de Jandaia do Sul.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV