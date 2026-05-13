Autor de furto em Jandaia do Sul é preso após novo crime em Apucarana

A Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul elucidou nesta quarta-feira (13) o furto a um estabelecimento comercial ocorrido na madrugada do dia 2 de maio, na região central da cidade. O suspeito pelo crime foi identificado e já se encontra na cadeia, após ter sido preso em flagrante cometendo um novo furto nesta madrugada em Apucarana.

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A identificação do autor ocorreu após a análise de imagens de câmeras de monitoramento, trabalho de campo e levantamento técnico no local do crime. Segundo a PC-PR, o homem invadiu uma farmácia mediante arrombamento e contou com o apoio de um veículo para executar o delito e fugir logo em seguida. O carro utilizado na ação, um Volkswagen Gol de cor prata, foi localizado e apreendido pelos investigadores.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a decretação da prisão preventiva do investigado. As investigações seguem em andamento para apurar se houve a participação de outras pessoas no furto ocorrido no comércio de Jandaia do Sul.