Aumento da criminalidade preocupa Mauá da Serra

Confronto deixou um sargento da PM ferido no começo deste mês

O aumento da criminalidade está preocupando moradores de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. Nas últimas semanas, duas trocas de tiros entre bandidos e policiais militares foram registradas no município, além de assaltos à mão armada e outros crimes.

O prefeito Hermes Wicthoff (PSD) afirma que a situação preocupa. Segundo ele, as características territoriais do município, com muitas rotas de fuga para os criminosos, é um complicador. Mauá da Serra tem apenas 108,324 km², mas é cortado por duas rodovias, a BR-376 e a PR-445, e muitas estradas rurais.

“Temos saídas para vários municípios. Além das duas rodovias, há inúmeras estradas rurais que saem em Tamarana, Ortigueira, Faxinal e Marilândia do Sul. É algo complicado para a segurança pública”, afirma Hermes. Por isso, o prefeito afirma que é necessário aumentar o policiamento no município.

“Em 1997, nós tínhamos 5 mil habitantes e dez policiais militares. Hoje, temos quase 11 mil habitantes e quatro policiais militares. É inegável que precisamos de mais efetivo policial”, assinala, observando que é um problema comum aos municípios de menor porte.

O prefeito afirma que a administração está colaborando da maneira que pode. Foram instaladas 38 câmeras de monitoramento em ruas e avenidas da cidade para tentar identificar os criminosos e reagir rapidamente às ocorrências. O sistema é coordenado pelo município.

“Temos um plano para chegar a 100 câmeras a partir do ano que vem, além de integrar câmeras de particulares para aumentar ainda mais a cobertura”, adianta o prefeito.

CRIMINALIDADE

Duas trocas de tiros entre policiais militares e criminosos foram registradas neste mês em Mauá da Serra. Na primeira, no dia 8, um sargento foi atingido após perseguição a bandidos. Ele foi internado no Hospital da Providência, em Apucarana, e se recupera em casa.

A segunda troca de tiros com a PM ocorreu na última terça-feira (23), quando a equipe da Polícia Militar abordou três suspeitos de assalto a uma residência na zona rural. Dois assaltantes fugiram e um foi preso. Ninguém ficou ferido.

Na terça-feira (23), outro caso chamou atenção. Um empresário de Mauá da Serra foi vítima de um assalto a mão armada. Ele foi rendido por dois homens armados e foi amarrado com fios, juntamente com mais dois funcionários da empresa.

