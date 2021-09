Da Redação

Aulas são suspensas em Novo Itacolomi após casos de Covid

O prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla, confirmou na noite desta terça-feira (21), que as aulas foram suspensas no município após duas crianças de nove anos testarem positivo para Covid-19.

Ainda de acordo com o prefeito, outras quatro crianças estão com sintomas da doença. As aulas foram suspensas por 10 dias. "As aulas na rede municipal foram retomadas no final do mês passados, estamos seguindo todos os protocolos para evitar o contágio da Covid. Acreditamos que essas crianças não contraíam a doença na escola, mas tiveram contato com a escola. As aulas foram suspeitas por precaução, duas crianças testaram positivo, tem mais quatro com sintomas que aguardam para a testagem. Somos vizinhos de Borrazópolis que vive um aumento de casos, estamos próximos de Cambira onde mais 15 pessoas testaram positivo, estamos preocupados e por esse motivo suspendemos as aulas por dez dias", explica.

No total, são 355 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia, existem no município 344 curados, três casos ativos e oito pessoas morreram. "Pedimos a colaboraçao da comunidade, vamos evitar aglomerações, as festinhas. O futebol estamos pedindo para não marcar com times de outros municípios, estamos pedindo a colaboração das pessoas, nossa intenção é preservar vidas", finaliza.

