Aulas presenciais no NRE de Ivaiporã retornam na segunda

O retorno as aulas presenciais da rede estadual do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ivaiporã está programado para a próxima segunda-feira (24). Conforme informações do NRE dos 14 municípios da regional três não voltam neste momento, Rosário do Ivaí, Lidianópolis e Candido de Abreu.

Das 54 escolas da regional, mais de 30 estarão retornando. Os colégios que não retornarem neste primeiro momento, poderão retornar em 7 de junho.

Conforme o chefe regional do NRE, Valber Vinicius França Clarimundo, dos cerca de 11 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino da região aproximadamente 30% devem retornar na segunda-feira.

“O importante é destacar que a prioridade é daquele aluno que não tem acesso as ferramentas tecnológicas. O aluno que está no material impresso, tem prioridade neste atendimento na sala de aula, isso não quer dizer que os demais também não vão participar”, assinala o chefe regional.

Clarimundo explica que para retornar as aulas presenciais, os pais e responsáveis devem assinar termo de adesão. “Esse termo, é que vai garantir que o aluno vai respeitar e cumprir todo o protocolo de segurança da SESA. É muito importante que os pais que tenham dúvidas que entrem em contato com os diretores das escolas e veja quais turmas estão retornando, como será o escalonamento”, explica.

Para o acompanhamento do dia a dia, o NRE terá uma equipe de Biossegurança, que vai acompanhar o dia a dia na escola. “Os alunos terão que utilizar máscaras, álcool em gel, na entrada terá uma pessoa aferindo a temperatura do aluno, o distanciamento dele na entrada e das carteiras na sala de aula”.

Os estudantes de que retornam receberão a merenda escolar, que será distribuída em intervalos diferenciados para evitar aglomeração. “A questão do transporte escolar vai de município para município, de realidade para realidade”, completou Clarimundo.

