Aulas da rede municipal de ensino de Ivaiporã retornaram nesta segunda

Nesta segunda-feira (25), alunos da rede municipal de ensino de Ivaiporã voltaram do recesso escolar, depois de uma pausa que começou no último dia 11. A rede municipal tem cerca de três mil estudantes matriculados nas 10 escolas municipais e nos 11 CMEIS, conforme a secretária municipal de educação Daiane Soares.

“Nos dias 11 e 12 nós tivemos a formação para os professores com o sistema de ensino OPET que nos atende hoje. Nossos diretores, coordenadores de CMEI’s e o pessoal aqui da secretaria também tiveram dois dias de formação que foi também muito importante. Hoje retornamos com as crianças, dando continuidade nesse período pós pandemia com muitas atividades previstas para este segundo semestre. Temos desfile de 7 de setembro que está previsto, coral dos anjos, então estamos nos organizando não só na parte pedagógica, mas também nas atividades culturais”.

A secretária relatou ainda, que além das reformas e adaptações que aconteceram neste início de ano nos CMEIS: Nossa Senhora de Lourdes e Santa Terezinha onde foi refeito parte do muro, e uma grande reforma que está na reta final na Escola Leila Diniz, a Prefeitura de Ivaiporã, através da secretaria de educação tem previsão de reformas e ampliações nos CMEIs: Odete Brasil, Bom Jesus e na Escola Ignes de Souza Caetano. “Está em processo de licitação, acreditamos que até o final do ano as obras devem ser iniciadas”, disse Daiane.

Segundo Eliane Soares Takada Didone, diretora da Escola Ignes de Souza Caetano, após o recesso os alunos retornaram às aulas bastante empolgados. “Chegaram bem alegres e animados. Nesse primeiro dia tivemos uma grande participação, foram poucas faltas hoje. A maioria compareceu e graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui preparados para o segundo semestre”.

