Atropelamentos são registrados pelos bombeiros de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atropelamento deixou uma mulher ferida em Ivaiporã

Dois atropelamentos foram registrados na manhã deste sábado (24), pelo Siate, do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã. Um deles ocorreu por volta das 11h30, na Avenida Espanha, nas proximidades da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB).

continua após publicidade .

De acordo com a equipe, uma mulher ficou ferida, mas estava consciente e foi encaminhada para atendimento médico. O motorista responsável estava em um VW Fusca azul e acompanhou a ação dos bombeiros.

-LEIA MAIS: Motorista de Monza invade mercado de Marilândia do Sul; veja

continua após publicidade .

Já o outro atropelamento, ocorreu por volta das 8 horas, na Rodovia Celso Fumio Makita, esquina com a Rua Arlindo Proença. No entanto, os dados sobre a ocorrência não foram repassados pelos bombeiros.

Informações do Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News