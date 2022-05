Atropelamento no centro de Ivaiporã deixa homem ferido

Da Redação

Na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 13h30, o Corpo de Bombeiros da cidade de Ivaiporã foi acionado para atender um acidente na Avenida Brasil, em frente ao Banco do Brasil.

Inicialmente, havia informações de que um Celta, na cor prata, teria colidido com uma bicicleta. No entanto, conforme o Blog do Berimbau, a vítima, um homem, identificado como Olímpico Cruzeto, estaria a pé no momento em que foi atingido pelo veículo.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram acionados para atender a ocorrência. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal.

fonte: Blog do Berimbau

