Atropelamento com morte é registrado na BR-376 - TNOnline

Continua após publicidade

Na madrugada desta quinta-feira (3), por volta das 4 horas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, atendeu um atropelamento com morte no KM 223, na BR-376, em Cambira. O acidente aconteceu próximo ao viaduto da linha do trem.

A vítima, conforme informações do Samu, é um homem de aproximadamente 40 anos. As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Médico-Legal (IML) também estavam no local, conforme informação de populares.

Conforme a PRF, a equipe foi acionada por usuários da rodovia que disseram que havia uma pessoa com diversas lesões caída no canteiro central da rodovia. Uma equipe do Samu de Apucarana compareceu no local, porém com a violência do impacto, a vítima, um homem não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme vestígios encontrados no local, a equipe PRF constatou que a vítima foi atropelada por mais de um veículo, porém todos abandonaram o local do acidente.

As equipes da Polícia Civil, da Perícia Científica, do ML e da Concessionária Viapar, compareceram ao local para levantamento de dados, remoção do corpo e sinalização da via, respectivamente.

A PRF fará o boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.