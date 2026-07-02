Atlético Califórnia conquista a 3ª Taça Rio Bom Regional de Futebol de Campo Amador 2026

A equipe venceu o São José E.C. por 2 a 1, de virada, na decisão disputada no Complexo Esportivo Amante Felipetto

A Prefeitura Municipal de Rio Bom (PR), por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, realizou no último domingo (28) a grande final da 3ª Taça Rio Bom Regional de Futebol de Campo Amador 2026, reunindo atletas, torcedores e amantes do esporte regional no Complexo Esportivo Amante Felipetto.

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Em uma partida marcada pela emoção e pela competitividade, o Clube Atlético Califórnia sagrou-se campeão da competição ao vencer o São José E.C. pelo placar de 2 a 1, de virada, conquistando o título da edição 2026.

A competição, que se consolidou como uma das principais do futebol amador da região, promoveu integração entre os municípios participantes e proporcionou grandes jogos ao longo de toda a sua realização.

Além do troféu e do reconhecimento esportivo, as equipes finalistas receberam premiação em dinheiro. O campeão, Clube Atlético Califórnia, recebeu o valor de R$ 3,5 mil, enquanto o vice-campeão, São José E.C., foi contemplado com R$ 2 mil.