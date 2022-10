Atletas e técnico do handebol J. Alegre recebem Kit Geração Olímpica

Da Redação

Quatro atletas de Jardim Alegre, do handebol feminino sub-18 e o técnico, receberam nesta segunda-feira (17), o kit identidade visual do programa Geração Olímpica, do Governo do Paraná.

O Geração Olímpica é o maior programa estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta e conta com o patrocínio da Companhia Paranaense de Energia, a Copel.

Receberam o kit as atletas destaque na modalidade handebol, Arieli, Natalia, Samara, Isabeli, e o técnico da equipe Fábio Rodrigo Marinzeck, todos bolsistas do programa. O kit é composto com mochila, bandana, boné, squeeze e camiseta.

A entrega foi realizada no gabinete do prefeito José Roberto Furlan pelo chefe da regional 12 da Paraná Esporte, Valdir Carvalho, representando o governador Ratinho Junior, o superintendente geral do esporte Hélio Wirbiski e o presidente da Paraná Esporte Valmir Matos.

Na oportunidade, o prefeito José Roberto Furlan e o secretário municipal de esporte, Luiz Carlos Pereira, o Chocolate, também foram homenageados pelo técnico e as atletas do handebol do município, que entregaram cinco medalhas para cada um, conquistadas nos últimos cinco meses.

As medalhas são referentes ao primeiro lugar nas fases regional e macrorregional no sub-17 e também na categoria adulto dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´S). A quarta medalha é referente ao vice-campeonato paranaense chave ouro sub-21 e a quinta medalha é da terceira colocação do sub-18 no mesmo campeonato.

"O prefeito e o secretário estão de parabéns, por todo esse empenho e representação do esporte daqui de Jardim Alegre que está repercutindo em todo o Paraná. Eu particularmente não tinha visto um munícipio desse porte com tanta disposição em investir e apoiar o esporte em todas as modalidades”, destacou Valdir Carvalho.

O prefeito José Roberto Furlan agradeceu o incentivo ao Governo do Paraná, aos atletas do município pelas conquistas, a secretaria municipal de esportes e o legislativo municipal.

“Agradeço o governador Ratinho, pelo trabalho que tem sido desenvolvido em todo nosso Paraná, inclusive, na área do esporte. São iniciativas como essa que valorizam o esporte. Também não poderia deixar de agradecer o nosso vice Moisés, a presidente da Câmara e nossos vereadores que tem apoiado todo esse trabalho. O recurso que eles economizam na Câmara nós investimos também nos esportes”, completou Furlan.

