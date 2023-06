Atletas do Grêmio Maringá são despejados de hotel em São Pedro do Ivaí

Jogadores do Grêmio Maringá, time de futebol que disputa a Segunda Divisão no Campeonato Paranaense, foram despejados nesta terça-feira (6) do hotel onde estavam hospedados em São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná.

Conforme noticiou o site do Grupo Pinga Fogo, o clube não pagou devidamente o hotel. A portaria afirmou que, enquanto não houver pagamento, os atletas e funcionários do Grêmio Maringá não poderão entrar no local.

O time maringaense deve mais de R$ 85 mil a estabelecimentos de São Pedro do Ivaí. A diretoria do clube não se pronunciou ainda sobre o ocorrido. A torcida organizada do Grêmio, a Galo Terror, estaria se movimentando para realizar um protesto contra o time, que está na oitava colocação do campeonato estadual, com uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Parceria entre clube e município

O Grêmio Maringá está realizando treinamentos em São Pedro do Ivaí desde abril, quando foi acordado com a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri que a equipe iria utilizar a estrutura do município e, em contrapartida, crianças e adolescentes da cidade receberiam treinamentos de duas horas semanais com o clube.

O time então passou a utilizar o Estádio Municipal Natal Breda e o Complexo Desportivo Romeuzão entre as segundas e sextas-feiras. Nas partidas oficiais, o clube atua no Estádio Regional Willie Davids quando possui o mando de campo.

